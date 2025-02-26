«Ак Барс» сразится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня начнет свою гостевую серию матчем с одним из лидеров Восточной конференции, екатеринубргским «Автомобилистом».

После 58 матчей екатеринбуржцы набрали 79 очков и закрепились на второй позиции Востока. От лидирующего «Трактора» команда отстает лишь на 3 очка. Впрочем, в последних играх Екатеринбург несколько растерял свою стабильность. В домашней серии поражение от «Северстали» (0:4) сменилось победой над «Витязем» (2:1).

«Ак Барс» после четырех проигранных матчей одержал две вымученные победы – над «Нефтехимиком» (3:2) и «Ладой» (2:1). Казанцы расположились на четвертой позиции в Восточной конференции, отставая от «Автомобилиста» на 3 очка. После 58 матчей «Ак Барс» набрал 76 очков.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени на льду КСК «Уралец».