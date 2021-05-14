Якубов об уходе Яруллина из «Ак Барса»: Сделали все, чтобы оставить Альберта

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов не скрыл своего разочарования уходом из команды воспитанника клуба защитника Альберта Яруллина.

«Для клуба это очень болезненный удар. Яруллин — это игрок основного состава, топ-хоккеист, лидер команды в раздевалке и на льду. Честный, добросовестный, верующий парень», – цитирует Якубова «Спорт-Экспресс».

По слова генменеджера, «Ак Барс» приложил максимум усилий, чтобы сохранить собственного воспитанника в команде.

«Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с „Трактором“. Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку», — заявил Якубов.

Яруллин в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 42 матча, набрав 16 (2+14) очков. В 13 играх плей-офф на счету хоккеиста одна шайба и пять результативных передач.

На решение Яруллина, подписавшего вчера трехлетний контракт с «Трактором», повлиял переход в челябинский клуб его лучшего друга голкипера Эмиля Гарипова, с которым Альберт не раз вместе совершал хадж в Мекку и нападающего Владимира Ткачева — все трое являются воспитанниками «Ак Барса».