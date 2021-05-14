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Ру Тат
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14 мая 2021  15:14
Сергей Гаврилов

Якубов об уходе Яруллина из «Ак Барса»: Сделали все, чтобы оставить Альберта

Якубов об уходе Яруллина из «Ак Барса»: Сделали все, чтобы оставить Альберта
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Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов не скрыл своего разочарования уходом из команды воспитанника клуба защитника Альберта Яруллина.

«Для клуба это очень болезненный удар. Яруллин — это игрок основного состава, топ-хоккеист, лидер команды в раздевалке и на льду. Честный, добросовестный, верующий парень», – цитирует Якубова «Спорт-Экспресс».

По слова генменеджера, «Ак Барс» приложил максимум усилий, чтобы сохранить собственного воспитанника в команде.

«Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с „Трактором“. Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку», — заявил Якубов.

Яруллин в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 42 матча, набрав 16 (2+14) очков. В 13 играх плей-офф на счету хоккеиста одна шайба и пять результативных передач.

На решение Яруллина, подписавшего вчера трехлетний контракт с «Трактором», повлиял переход в челябинский клуб его лучшего друга голкипера Эмиля Гарипова, с которым Альберт не раз вместе совершал хадж в Мекку и нападающего Владимира Ткачева — все трое являются воспитанниками «Ак Барса».

хк ак барс альберт яруллин рафик якубов
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