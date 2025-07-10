«Ак Барс» совершил обмен игроками с «Нефтяником»

Фото: irbis.ak-bars.ru

«Ак Барс» и «Нефтяник» совершили обмен с участием четырех игроков. Об этом сообщает пресс-служба альметьевской команды.

В Казань отправятся нападающие Айдар Назмутдинов и Андрей Шолгин. «Нефтяник» же пополнят защитник Адель Курбанов и нападающий Вениамин Агеев, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне «Ак Барс» финишировал на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде команда Анвара Гатиятулина победила «Автомобилист» (4-3), а во втором уступила московскому «Динамо» (2-4).

«Нефтяник» же финишировал на 21-м месте в таблице ВХЛ, тем самым не сумев выйти в плей-офф.