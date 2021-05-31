«Ак Барс» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды

Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о небольшом изменении в тренерском штабе казанской команды. В сезоне-2021/2022 Дмитрию Квартальнову продолжат помогать Игорь Горбенко, Павел Зубов, Евгений Перов, Яакко Валкама и Нормундс Силиньш. Стоит отметить, что ранее пресс-служба «Ак Барс» объявляла о том, что Павел Зубов покинет команду в связи с истечением срока контракта.

Позицию тренера вратарей в первой команде займет Александр Агопеев, ранее работавший в «Барсе». Сергей Абрамов станет старшим тренером по развитию вратарей всей системы «Ак Барса», включая академию хоккея.

«Здорово, что мы сможем продолжить работу в клубе единой командой, мы сохраним направления работы, закрепленные за каждым специалистом. Наш тренерский штаб будет всегда на связи с Сергеем Абрамовым, для нас важен контроль за работой вратарей всей системы – это хорошо показала ситуация с пандемией в прошедшем сезоне. Рассчитываем, что Александр Агопеев поможет молодым клубным воспитанникам быстро и качественно адаптироваться к требованиям "Ак Барса"», – цитирует главного тренера клуба Дмитрия Квартальнова пресс-служба ХК «Ак Барс».