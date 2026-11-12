«Ак Барс» снова сильнее в «зеленом дерби»: третья победа над «Салаватом»
«Ак Барс» на выезде обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казанцы одержали вторую победу подряд и выиграли третье «зеленое дерби» в нынешнем сезоне.
В воротах «Ак Барса» играл Максим Арефьев, у «Салавата» — Иван Бочаров. На шестой минуте Бочаров пропустил после броска Семена Терехова: нападающий забил восьмой гол в сезоне и возглавил гонку снайперов казанцев.
Во втором периоде казанцы забросили три шайбы за 2:46. Сначала свой первый гол в нынешнем сезоне забил Никита Лямкин — результативную передачу ему отдал вратарь Арефьев.
Затем во втором матче подряд отличился Альберт Яруллин, забивший в большинстве и продолжающий лидировать среди защитников команды по бомбардировкам.
Четвертую шайбу провел Александр Хмелевский, отличившийся во втором «зеленом дерби» подряд; в последних пяти матчах у него 6 (3+3) очков. После четвертого гола Виктор Козлов заменил Бочарова на Семена Вязового.
За три минуты до конца Ефим Гуркин отыграл одну шайбу уфимцев.
«Ак Барс» набрал 28 очков и поднялся на третье место Востока.
«Салават» с 26 баллами опустился на пятую строчку. В следующем матче казанцы 14 ноября на выезде сыграют с «Автомобилистом», а уфимцы 16 ноября примут «Адмирал».
Следующее дерби между командами пройдет 1 декабря в Казани.