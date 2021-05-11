«Ак Барс» скорбит из-за гибели людей при нападении на школу

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию №175.
«Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе», — сказано в заявлении пресс-службы команды.
«Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной. Берегите родных, берегите друзей, берегите себя», — добавили в пресс-службе.
По имеющимся данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.