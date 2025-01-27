«Ак Барс» сегодня сыграет с «Салаватом Юлаевым» в пятый раз за сезон

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Казани сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 19:00 по мск.

Подопечные Анвара Гатиятулина после 47-ми игр идут на четвертом месте в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» отыграл на один матч меньше, чем «Салават». В прошлой встрече казанцы уступили «Сибири» (0:1) на выезде.

Уфимцы же после 48-ми встреч расположились на третьем месте «Востока». В последнем матче команда Виктора Козлова проиграла СКА (2:3) в Санкт-Петербурге. Отметим, что «Ак Барс» и «Салават Юлаев» играли друг с другом четыре раза в текущем сезоне. Две встречи остались за казанцами (3:2, 5:1) и столько же – за уфимцами (3:5, 2:3 ОТ). Во всех играх побеждали хозяева льда.

Отметим, что форвард «Салавата» Джошуа Ливо находится в хорошей форме, за последние пять матчей канадец забросил 10 шайб и сделал две передачи. Добавим, что «Ак Барсу» не помогут защитник Митчелл Миллер, а также нападающие Егор Бабенко и Илья Сафонов из-за травм. У уфимцев же травмированы защитник Сергей Варлов и форвард Глеб Кузьмин.