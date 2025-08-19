«Ак Барс» сегодня сыграет с «Ладой»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Тольятти встретится с «Ладой» в рамках контрольного матча. Встреча состоится в 16:00 по мск.

В минувшем сезоне казанцы стали пятыми на «Востоке». В первом раунде коллектив Анвара Гатиятулина победил «Автомобилист» (4-3), а во втором уступил московскому «Динамо» (2-4). Этим летом «барсы» обыграли «Нефтяник» (4:3) и «Нефтехимик» (4:1).

«Лада» же стала 10-й на «Востоке» и не сумела выйти в плей-офф. В это межсезонье тольяттинцы выступают на Кубке Минска, где победили «Адмирал» (5:1), но проиграли минскому «Динамо» (2:3 Б) и «Металлургу» (0:6).

Отметим, что последний раз «Лада» побеждала «Ак Барс» в официальных матчах 9 ноября 2023 года. Затем во всех шести встречах победила казанская команда.