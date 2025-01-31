«Ак Барс» сегодня сразится с «Ладой» на выезде

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет на выезде с «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 18:00 по мск.

Казанцы после 48 встреч занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» отыграл на один матч больше, чем «Лада». В последней встрече команда Анвара Гатиятулина победила «Салават Юлаев» на своем льду (4:3).

Тольяттинцы же по исходу 47 игр расположились на 10-м месте в таблице «Востока». В прошлом матче «Лада» уступила «Нефтехимику» на выезде (2:4). Отметим, что в нынешнем сезоне «Ак Барс» и тольяттинцы встречались дважды. В обеих встречах победу забрали казанцы (4:3, 3:1).

Отметим, что за «Ак Барс» не сыграют защитник Митчелл Миллер и нападающий Илья Сафонов из-за травм. «Ладе» же не помогут три форварда: Павел Колтыгин, Михаил Фисенко и Владислав Червоненко.