«Ак Барс» сегодня проведет заключительный домашний матч в регулярном чемпионате

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет против «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казанцев эта встреча станет заключительной домашней в текущей «регулярке».

Начало игры в столице Татарстана запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги, набрав 44 очка в 64 матчах при разнице шайб 134:222.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке «Востока». После 64 игр команда Анвара Гатиятулина имеет в своем активе 88 очков при разнице шайб 197:158.