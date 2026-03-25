«Ак Барс» сегодня проведет второй матч серии с «Трактором»

«Ак Барс» сегодня сыграет второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против челябинского «Трактора».

Начало встречи в столице Татарстана запланировано на 19:30 по московскому времени.

В стартовой игре «барсы» одержали победу в первом овертайме со счётом 3:2. Шайбы у казанцев забросили Алексей Пустозёров, Нэйтан Тодд и Александр Барабанов.

«Ак Барс» готовится к матчу в полном составе, у «Трактора» в список травмированных помещён вратарь Сергей Мыльников.