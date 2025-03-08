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На главную ТИ-Спорт 8 марта 2025 09:02

«Ак Барс» сегодня последний раз в регулярке сразится с «Авангардом»

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«Ак Барс» сегодня последний раз в регулярке сразится с «Авангардом»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня встретится на своем льду с омским «Авангардом» в последнем матче регулярки между этими соперниками.

«Ак Барс» после продолжительного спада опустился на пятое место в турнирной таблице в Восточной конференции. В активе команды Анвара Гатиятулина 80 очков. В последних играх «Ак Барс» постепенно нащупывает уверенность, одержав две победы подряд. Казанская команда была сильнее «Сибири» (6:3) и «Автомобилиста» (3:1).

Сибирская команда оправилась от очень нестабильной первой половины чемпионата и последние месяцы набрала мощный ход. К матчу в Казани «ястребы» подходят на солидной серии из десяти побед подряд. На данный момент Омск занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. После победы над «Сочи» в овертайме (3:2 ОТ), омичи обыграли «Торпедо» со счетом 3:2.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #ХК Авангард #кхл
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