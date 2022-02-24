«Ак Барс» сегодня и завтра сыграет заключительные матчи с «Нефтехимиком» перед плей-офф

Сегодня и завтра «Ак Барс» проведет заключительные контрольные матчи перед стартом плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы примут на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Сегодняшний матч начнется в 18:00 по московскому времени, завтрашний в 17:00.

Напомним, что ранее в Казани прошел «Турнире на паузе», в рамках которого «Ак Барс» обыграл «Локомотив» (3:2), уступил в овертайме «Северстали» (3:4 ОТ) и разгромил «Нефтехимик» (6:2). Нижнекамцы на этом турнире также обыграли «Северсталь» (5:4) и уступили «Локомотиву» (1:2).

После этого команда Квартальнова уступила 20 февраля в Казани новосибирской «Сибири» (2:3).

Отметим, что первого марта в КХЛ стартует розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф команда Квартальнова сразится с омским «Авангардом». Стартовые матчи серии пройдут 2 и 4 марта в Казани. Напомним, что «ястребы» обыграли «Ак Барс» в финале Восточной конференции прошлого сезона, а позже стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.