news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 августа 2021  18:17
Cергей Гаврилов

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по фехтованию посетила матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по фехтованию посетила матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев»
Марта Мартьянова (в центре) / Фото: скриншот трансляции
news_top_970_100
news_left_column_240_400

Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова, которая в составе сборной России завоевала золото на Играх в Токио в командном турнире рапиристкок, посетила сегодня матч 3-го тура TANECO Кубка чемпионов между «Ак Барсом» и  «Салаватом Юлаевым».

Мартьянова смотрела матч вместе со своим мужем, а также стала гостьей программы «Ак Барс Шоу», пообщавшись с ведущими в перерыве игры.

Напомним, что после победы на Олимпиаде в Токио хоккейный клуб «Ак Барс» подготовил для чемпионки персональное место на трибунах «Татнефть Арены».

#хк ак барс #марта мартьянова
news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Главное