Олимпийская чемпионка Токио-2020 по фехтованию посетила матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова, которая в составе сборной России завоевала золото на Играх в Токио в командном турнире рапиристкок, посетила сегодня матч 3-го тура TANECO Кубка чемпионов между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Мартьянова смотрела матч вместе со своим мужем, а также стала гостьей программы «Ак Барс Шоу», пообщавшись с ведущими в перерыве игры.

Напомним, что после победы на Олимпиаде в Токио хоккейный клуб «Ак Барс» подготовил для чемпионки персональное место на трибунах «Татнефть Арены».