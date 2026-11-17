Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4.

Гости открыли счет в большинстве: отличился форвард Дилан Сикьюра. Спустя полторы минуты преимущество удвоил Алексей Пустозёров — для него эта шайба стала первой после 12 матчей без очков.

Во втором периоде «Ак Барс» сумел выйти вперёд: защитник Митчелл Миллер подключился к атаке, голкипер гостей отразил шайбу, но нападающий москвичей Булат Шафигуллин занёс её в свои ворота.

Однако «Динамо» быстро восстановило равновесие — Игорь Ожиганов попал в верхний угол. Затем гости снова вышли вперёд: Павел Шэн сыграл на подборе и отправил шайбу в ворота.

В концовке казанцы заменили вратаря на шестого полевого, но пропустили в пустые ворота.

Матч стал первым для Ильи Сафонова после возвращения в «Ак Барс».

Форвард подписал трёхлетний контракт и сыграл в третьей тройке, но очками не отметился.

«Ак Барс» остаётся на девятом месте в таблице Восточной конференции — 28 очков в 29 встречах. 19 ноября казанцы примут «Спартак», начало — в 19:30.