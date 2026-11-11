«Ак Барс» с помощью ИИ намекнул на возвращение Сафонова - ВИДЕО

Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала в соцсетях шуточный видеоролик, созданный нейросетью, который намекает на скорое возвращение 25-летнего нападающего Ильи Сафонова.

За основу взяли интервью хоккеиста Рината Валиева, изменив его так, будто на вопросы отвечает Сафонов.

«Очень рад наконец-то играть в хоккей. Это первый матч, только впечатления и эмоции. Нужно выигрывать матч в шайбах, в единоборствах и побросать побольше. Думаю, зайдет», — говорит герой ролика.

Публикацию клуб сопроводил подписью: «Какое интервью болельщики «Ак Барса» ждут в ближайшие дни».

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн объявил, что Сафонов покидает систему «Ванкувер Кэнакс» и возвращается в КХЛ.

Права на нападающего принадлежат казанскому клубу. В прошлом сезоне он набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Летом 2026 года Сафонов подписал однолетний двусторонний контракт с «Ванкувером», однако дебютировать в НХЛ не смог: россиянин провел 12 матчей за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ, отметившись четырьмя результативными передачами.