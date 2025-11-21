«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» прервал свою серию поражений, одержав победу над «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Казанцы открыли счет на 12 минуте первого периода. Александр Барабанов справа получил передачу от партнёра и с «усов» точно бросил в дальний угол. Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов ассистировали.

В середине второго периода Григорий Денисенко отправился отбывать штраф, а нижнекамцы при розыгрыше большинства отыгрались. Артем Сериков справа запустил вперед Белозёрова, который прострелил по воротам, а Евгений Митякин завершил атаку - 1:1.

За шесть минут до конца третьего периода неожиданно вышли вперед «Барсы». Казанцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, а Григорий Денисенко отправил шайбу в ближний верхний угол ворот слева с точки вбрасывания – 1:2

За минуту до конца гости отправили третью шайбу в пустые ворота. Кирилл Семенов с передачи Барабарона отличился.

Однако нижнекамцы тут же вернулись, отыграв одну шайбу. Федотов справа от синей линии бросил по воротам, а Точилкин удачно сыграл на подправлении, 2:3. Однако нижнекамцев на спасение не хватило.

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

0:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин, 11:46)

1:1 Митякин (Белозёров, Сериков, 27:51, 5х4)

1:2 Денисенко (Алистров, Фисенко, 53:19)

1:3 Семёнов (Барабанов, Карпухин, 59:04, ПВ)

2:3 Точилкин (Федотов, Хоружев, 59:24)