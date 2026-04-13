«Ак Барс» разгромно обыграл минское «Динамо» в первом домашнем матче и повел в серии 3-0

«Ак Барс» с крупным счетом переиграл минское «Динамо» в третьем матче четвертьфинальной серии, забросив четыре безответных шайбы.

Перед игрой тренерский штаб хозяев заменил вратаря: вместо Тимура Билялова в рамку встал Максим Арефьев.

Миначане начали игру с мощного штурма, но результатов это не принесло. На 16 минуте казанцы открыли счет в матче. Митчелл Миллер бросил от синей линии, шайба попала в Сафонова и отскочила на пятак, а Александр Барабанов с близкого расстояния добавил её под перекладину.

На 28 минуте Дмитрий Яшкин в большинстве удвоил преимущество. Миллер получил пас от Галимова у правого борта, отъехал к лицевой и прострелил на пятак. Яшкин не попал по шайбе, но она задела конёк защитника Лиможа и залетела в ворота мимо вратаря Фукале.

На 37 минуте Никита Лямкин бросил со средней дистанции мимо створа, шайба отскочила от борта к Тодду, который вернул её на пятак. Лямкин спокойно поразил уже пустые ворота.

Под конец второго периода минчане получили право на большинство. Квартальнов снял вратаря, чтобы сыграл в формате 6 на 4. Барабанов отдал шайбу Семёнову в своей зоне, и тот с неудобной руки черпаком отправил снаряд в пустой створ.

С таким счетом и завершился матч. Казанцы повели в серии со счетом 3-0.

«Ак Барс» – «Динамо» Мн – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер, 14:32)

2:0 Яшкин (Миллер, Галимов, 26:47, 5х4)

3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов, 36:54)

4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин, 39:25, 4х5, ПВ)