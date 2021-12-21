«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ в Казани

«Ак Барс» разгромил в Казани челябинский «Трактор» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Уже в первом периоде «Ак Барс» забросил три шайбы в ворота Эмиля Гарипова усилиями Кэмпфера, Зарипова и Петрова. Напомним, что Гарипов является обладателем Кубка Гагарина - 2018 в составе «Ак Барса».

Уже при счете 3:0 в пользу казанцев форвард «Трактора» Абрамов одну шайбу сумел отыграть. А за шесть минут до конца уже второго периода «Ак Барс» остался в меньшинстве и сумел забросить гол, имея на одного игрока меньше. Галимов обокрал Яруллина, выбежал один на один с вратарем, не сумел переиграть его, но прибежавший на добивание Кэмпфер был точен. Защитник «Ак Барса» оформил дубль.

В заключительном периоде Панюков оформил разгромный счет (5:1) замкнув пас из-за ворот в исполнении Линдхольма. Напомним, что в прошлой игре этих команд в Челябинске «Трактор» разгромил «Ак Барс» со счетом 5:0. Сегодня казанцы взяли реванш.

Помимо Эмиля Гарипова, в составе «Трактора» выступают четверо бывших игроков «Ак Барса», обладателей Кубка Гагарина-2018 в составе команды Билялетдинова - защитники Роман Манухов и Альберт Яруллин, нападающие Алексей Потапов и Владимир Ткачёв. Напомним, что последним из них покинул Казань Альберт Яруллин, в летнее межсезонье перебравшись в «Трактор».

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 23 декабря в Казани против казахстанского «Барыса».

«Ак Барс» – «Трактор» – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

1:0 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм, 02:34, 5х3)

2:0 Зарипов (Сафонов, Лукоянов, 07:50)

3:0 Петров (Уил, Линдхольм, 14:04, 5х4)

3:1 Абрамов (Пилут, 17:14)

4:1 Кэмпфер (Галимов, 33:54, 4х5)

5:1 Панюков (Линдхольм, 45:01)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 2943 зрителя.

Вратари: Билялов – Гарипов