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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 21:55

«Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге в матче чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды Анвара Гатиятулина эта победа стала четвертой подряд.

В составе «Ак Барса» хет-триком отметился Артем Галимов. Также по разу отличились Семен Терехов,Артур Бровкин, Никита Лямкин, Семен Кошелев и Алексей Пустозеров.

В составе СКА дублем отличился Захар Бардаков, еще одна шайба на счету Валентина Зыкова.

Благодаря победе «Ак Барс» поднялся на второе место в Восточной конференции. СКА остался пребывать на шестой строчке в Западной конференции.

#ХК Ак барс #ХК СКА
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