«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и стал чемпионом «Турнира на паузе»

«Ак Барс» выиграл домашний «Турнир на паузе», разгромив в заключительном матче нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2.

Счет в игре открыли нижнекамцы, забросив шайбу в середине первого периода в меньшинстве, отличился Вячеслав Лещенко. Буквально через полторы минуты «Ак Барс» усилиями Ильи Сафонова счет сравнял.

Вторая двадцатиминутка ознаменовалась полнейшим преимуществом барсов, которое было материализовано в 5 заброшенных шайб. Дублями отметились Эрик Фер и Николай Коваленко, еще один гол забросил Артем Галимов.

Третий период команды доигрывали в экономном режиме без большого количество опасных моментов. В середине периода тренерские штабы и «Ак Барса» принял решение заменить вратар: за «барсов» дебютировал 18-летний Михаил Никитин. Чуть позже единственный гол в заключительном периоде забросил нижнекамец Павел Порядин. Итоговый счет – 6:2. Казанцы завершили выступление на домашнем турнире на мажорной ноте.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против омского «Авангарда».

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 6:2 (1:1, 5:0, 0:1)

0:1 Лещенко (Галимов, Севостьянов, 11:28)

1:1 Сафонов (Адамчук, 13:00)

2:1 Фер (Дыняк, Панюков, 22:10)

3:1 Галимов (Коваленко, 25:44)

4:1 Фер (Дыняк, Панюков, 32:35)

5:1 Коваленко (37:01)

6:1 Коваленко (Кагарлицкий, 39:45)

6:2 Порядин (Березин, 53:31)