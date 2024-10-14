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«Ак Барс» разгромил на выезде «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
«Ак Барс» с разгромным счетом одолел «Металлург» (5:0) в матче чемпионата КХЛ.
Казанцам удалось прервать свою серию поражений из трех встреч.
В первом периоде команда Анвара Гатиятулина вышла вперед на седьмой минуте. Никита Лямкин с синей линии точно бросил по воротам Набокова и прошил голкипера «Металлурга» – 1:0.
Упрочить свое преимущество казанцы сумели на 10-й минуте. Илья Сафонов реализовал большинство «Ак Барса» – 2:0.
Третью шайбу гости забили на 36-й минуте встречи. Кирилл Семенов не самым сильным броском сумел переиграть вратаря «Металлурга» – 3:0.
До неприличного счет в матче довел Артем Галимов на 37-й минуте второго периода – 4:0.
В третьем периоде на 52-ой минуте Кирилл Семенов установил итоговый счет матча, оформив дубль – 5:0.
Следующий матч казанцы проведут против челябинского «Трактора».
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