«Ак Барс» разгромил на выезде «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» с разгромным счетом одолел «Металлург» (5:0) в матче чемпионата КХЛ.

Казанцам удалось прервать свою серию поражений из трех встреч.

В первом периоде команда Анвара Гатиятулина вышла вперед на седьмой минуте. Никита Лямкин с синей линии точно бросил по воротам Набокова и прошил голкипера «Металлурга» – 1:0.

Упрочить свое преимущество казанцы сумели на 10-й минуте. Илья Сафонов реализовал большинство «Ак Барса» – 2:0.

Третью шайбу гости забили на 36-й минуте встречи. Кирилл Семенов не самым сильным броском сумел переиграть вратаря «Металлурга» – 3:0.

До неприличного счет в матче довел Артем Галимов на 37-й минуте второго периода – 4:0.

В третьем периоде на 52-ой минуте Кирилл Семенов установил итоговый счет матча, оформив дубль – 5:0.

Следующий матч казанцы проведут против челябинского «Трактора».