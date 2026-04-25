25 апреля 2026 16:34

«Ак Барс» разгромил «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: официальный портал хк "Ак Барс"

«Ак Барс» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу казанцев.

В составе «Барсов» шайбы забросили Илья Сафонов (02:29), Данил Дыняк (10:01), Кирилл Тодд (15:33), Александр Хмелевски (32:43, 52:16).

Счет в серии стал 1:0 в пользу казанского клуба.

В регулярном сезоне команды одержали друг над другом по две победы. В истории плей-офф «Металлург» трижды противостоял «Ак Барсу». Дважды побеждал казанский клуб, один раз – магнитогорский. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 1 и при необходимости 3, 5 и 7 мая.

Стоит отметить, что форвард «Ак Барса» Илья Сафонов провел 400-й матч за казанский клуб в чемпионатах КХЛ – юбилейной для хоккеиста стала первая игра полуфинала Кубка Гагарина против «Металлурга».

#ХК Ак барс #хк Металлург #магнитогорск
