«Ак Барс» разгромил ЦСКА в Москве

«Ак Барс» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, переиграв на выезде действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА со счетом 5:1. В этом поединке казанцы сумели переломить ход поединка, уступая в счете по ходу встречи.

В первом периоде на льду шла равная борьба. Однако, ЦСКА сумел реализовать одну из двух попыток разыграть лишнего. Необязательными удалениями у казанцев отметились Воронков и Кагарлицкий. В итоге второе удаление «Ак Барса» точным броском в девятку реализовал Абрамов - 1:0.

После заброшенной шайбы ЦСКА прибавил, но казанцам удалось сравнять счет после броска с острого угла от Сафонова. Отметим, что молодой хоккеист сегодня провел сотый матч за «Ак Барс». В эпизоде с пропущенной шайбой грубую ошибку допустил вратарь ЦСКА Шарыченков - 1:1.

На старте второго периода Панюков вывел свою команду вперед. Форвард «Ак Барса» удачно подставил клюшку после кистевого броска Галимова - 1:2. После этого эпизода инициатива полностью перешла к «Ак Барсу». Казанцы создали ряд голевых моментов, которые во втором периоде реализовать не удалось.

В заключительном периоде хозяева попробовали сравнять счет, но «Ак Барс» поймал соперника на контратаке. Казанцы убежали вдвоем на одного, Кагарлицкий отдал пас, а Радулов переиграл вратаря – 1:3. На последней минуте встречи сначала Тарасов отметился броском в пустые ворота. А затем и Дыняк забросил пятую шайбу – 1:5.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

ЦСКА – «Ак Барс» – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

1:0 Абрамов (15:24, 5х4)

1:1 Сафонов (Воронков, Адамчук, 18:32)

1:2 Панюков (Галимов, Хенкель, 22:38)

1:3 Радулов (Кагарлицкий, Семёнов, 48:21)

1:4 Тарасов (Кагарлицкий, Адамчук, 59:25, ПВ)

1:5 Дыняк (Хафизуллин, Войнов, 59:39)