«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге

Казанский «Ак Барс» обыграл в Екатеринбурге местный «Автомобилист» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Квартальнова провела последний матч в 2021 году.

Дублем в ворота «Автомобилиста» отметился Артем Галимов. Гол плюс пас на свой счет записал канадский новичок «Ак Барса» Марк Барберио. Другой новичок из Канады Эрик Фер провел дебютную игру за казанский клуб.

Уже в первом периоде казанцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Голами у «Ак Барса» отметились Галимов, Глухов и Сафонов. Во втором периоде команды заброшенными шайбами не отметились, хотя судьи после видеопросмотра отменили гол Воронкова в ворота «Ак Барса».

В заключительном периоде Барберио и Галимов забросили еще две шайбы в ворота хозяев. «Автомобилист» свой гол забросил только про счете 0:5 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч «Ак Барс» проведет уже в следующем году. 3 января команда Квартальнова сыграет в Новосибирске против местной «Сибири». Игра начнется в 13:30 по московскому времени.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

0:1 Галимов (03:18)

0:2 Глухов (Барберио, 13:08)

0:3 Сафонов (Лукоянов, 15:18)

0:4 Барберио (Зарипов, Лукоянов, 52:39)

0:5 Галимов (Кэмпфер, Дыняк, 53:42)

1:5 Куликов (Рылов, Овчинников, 58:29, 5х4)