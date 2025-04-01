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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 21:41

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвертом матче серии первого раунда

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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвертом матче серии первого раунда
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В составе казанцев заброшенными шайбами отметились: Барабанов (дубль), Фальковский, Петан, Дыняк, Сафонов, Галимов.

У «Автомобилиста» голами отличились Александр Шаров и Анатолий Голышев.

Следующий матч между командами пройдет в Екатеринбурге 3 апреля. Счет в серии «Автомобилист» – «Ак Барс» после четырех матчей – 2:2.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#ХК Ак барс #хк автомобилист #хоккей #кхл
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