«Ак Барс» расстался с девятью игроками

Казанский «Ак Барс» на своей странице в Twitter заявил об уходе восьми хоккеистов.

Вчера истекли сроки контрактов у шведского голкипера Адама Рейдеборна, он, скорее всего, продолжит карьеру на родине. Также закончилось действие контракта у защитника шведа Микаэля Викстранда, защитника Андрея Педана, нападающих француза Стефана да Косты, канадца с паспортом Казахстана Найджела Доуса, канадца Патриса Кормье, финна Харри Песонена и Виктора Тихонова (перешел в уфимский «Салават Юлаев»). Ранее из «Ак Барса» в родное столичное «Динамо» вернулся нападающий Станислав Галиев.

Все эти игроки отменно провели регулярный чемпионат, но в Кубка Гагарина от них ждали большего.

Рейдебор провел за казанцев 70 матчей, в которых одержал 39 побед и оформил 6 «сухарей». В среднем он отражал 92,3% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру.

Викстранд сыграл за «Ак Барс» 104 матча и набрал 48 (6+42) очков. Педан принял участие в 147 встречах (49). Да Коста за 62 игры оформил 61 (28+33) балл, а у Доуса — 49 (26+23) очков в 61 встрече. В активе Кормье — 49 (19+30) очков, Песонена — 9 (2+7) очков.

Тихонов перешел в «Ак Барс» в ноябре 2019 года, провел 84 матча и сделал 39 (20+19) результативных действий. На этом не стоит ставить точку, трансферная кампания началась только сегодня.