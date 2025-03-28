«Ак Барс» проведет вторую встречу с «Автомобилистом» в плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проведет с «Автомобилистом» сегодня второй матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Начало встречи в Екатеринбурге – в 17:00 по мск.

В дебютной встрече противостояния команд победителем вышел казанский клуб со счетом 4:1. В составе «Ак Барса» отличились Пустозеров, Барабанов, Лямкин и Галимов.

У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил нападающий Александр Шаров.

Ближайшие матчи между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в Казани состоятся 30 марта и 1 апреля.