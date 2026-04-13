news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
13 апреля 2026

«Ак Барс» проведет третий матч против «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» сыграет с минским «Динамо» в третьем матче второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Казани. Начало – в 19:30 мск.

На данный момент, по итогам двух матчей, счет в серии в пользу татарстанцев – 2-0. Первые два поединка прошли в Минске. Обе встречи завершились победой казанской команды со счетом 2:1 и 5:4.

«Динамо» в первом раунде обыграло московское «Динамо» (4-0 в серии). «Ак Барс» стал победителем в паре с «Трактором» (4-1).

3-й матч «Ак Барс» – «Динамо» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» 13 апреля.

#ХК Ак барс #хк динамо минск #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

12 апреля 2026
Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Татарстане

Росгвардия обеспечила безопасность на Пасху в Татарстане

12 апреля 2026
Новости партнеров