«Ак Барс» проведет третий матч против «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» сыграет с минским «Динамо» в третьем матче второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Казани. Начало – в 19:30 мск.

На данный момент, по итогам двух матчей, счет в серии в пользу татарстанцев – 2-0. Первые два поединка прошли в Минске. Обе встречи завершились победой казанской команды со счетом 2:1 и 5:4.

«Динамо» в первом раунде обыграло московское «Динамо» (4-0 в серии). «Ак Барс» стал победителем в паре с «Трактором» (4-1).

3-й матч «Ак Барс» – «Динамо» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» 13 апреля.