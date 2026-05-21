«Ак Барс» проведет шестую игру финала плей-офф КХЛ против «Локомотива»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» сыграет в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом» в Казани.

Напомним, в последней очной встрече победу одержала ярославская команда (4:1). На данный момент счет в серии 3-2 в пользу «железнодорожников».

На пути к финалу подопечные Анвара Гатиятулина одержали победы в сериях над «Трактором» (4:1), минским «Динамо» (4:0) и «Металлургом» (4:1). Команда Боба Хартли обыграла «Спартак» (4:1), «Салават Юлаев» (4:0) и «Авангард» (4:3).

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в последний раз выигрывал трофей в 2018 году.

Шестой матч в рамках финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало – в 19:30 мск.