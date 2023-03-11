«Ак Барс» проведет шестой матч серии плей-офф с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

«Ак Барс» сыграет сегодня шестой матч серии с «Нефтехимиком» в Нижнекамске в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Начало встречи в 17:00 по МСК.

В прошедшем матче «Ак Барс» на своем льду разгромил «волков» (6:1). Отметим, что второй период закончился со счет 4:0 в пользу казанцев. Дублем в матче отметился Александр Радулов.

«Нефтехимик» после пяти матчей уступает в серии «Ак Барсу» – 2:3. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выйдут в полуфинал Востока, если сегодня победят в гостях «Нефтехимик».