news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2025 08:48

«Ак Барс» проведет сегодня седьмой матч серии с «Автомобилистом»

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» проведет сегодня седьмой матч серии с «Автомобилистом»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет в седьмом матче серии с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Начало встречи в Екатеринбурге запланировано на 17:00 по мск. Счет в противостоянии после шести матчей – 3:3.

В минувшей игре казанцы добыли уверенную победу со счетом 5:1. В составе казанцев голами отличились Миллер, Барабанов, Дыняк, О’Делл (дубль).

Отметим, что в прошлой игре наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сделал несколько кадровых перестановок: на льду вместо Егора Коршкова и Семена Кошелева появились Артур Бровкин и Радэль Замалтдинов.

#ХК Ак барс #хк автомобилист #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

6 апреля 2025