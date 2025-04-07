«Ак Барс» проведет сегодня седьмой матч серии с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет в седьмом матче серии с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Начало встречи в Екатеринбурге запланировано на 17:00 по мск. Счет в противостоянии после шести матчей – 3:3.

В минувшей игре казанцы добыли уверенную победу со счетом 5:1. В составе казанцев голами отличились Миллер, Барабанов, Дыняк, О’Делл (дубль).

Отметим, что в прошлой игре наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сделал несколько кадровых перестановок: на льду вместо Егора Коршкова и Семена Кошелева появились Артур Бровкин и Радэль Замалтдинов.