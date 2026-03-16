«Ак Барс» проведет первый матч заключительного выезда в «регулярке» с «Северсталью»

Сегодня, 16 марта, «Ак Барс» проведет первую встречу в рамках заключительного выезда регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» в Череповце. Начало матча – в 19:30 мск.

Ранее в трех последних домашних встречах «Ак Барс» заработал максимальные шесть очков, одержав победы над «Сибирью», «Спартаком» и «Сочи». По итогам 65 матчей казанцы расположились на третьем месте с 90 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке».

В рамках последней выездной серии «Северсталь» одержала всего одну победу в матче с «Ладой» и уступила «Локомотиву» и СКА. Последняя встреча для череповчан завершилась разгромным поражением со счетом 0:5. После 66 игр «Северсталь» также идет на третьей строчке с 84 очками на «Западе».