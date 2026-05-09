«Ак Барс» проведет открытую тренировку для болельщиков перед финалом Кубка Гагарина

Сегодня, 9 мая, в День Победы, казанский «Ак Барс» приглашает болельщиков на открытую предыгровую тренировку накануне выезда в Ярославль на стартовые матчи финального розыгрыша плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Приходи и поддержи свою команду перед финалом», – говорится в сообщении телеграм-канала казанского клуба.

Встреча пройдет на домашнем стадионе в «Татнефть Арене». Начало – в 11:00 мск. Вход для всех желающих –свободный.

Регулярный сезон 2025/26 «Ак Барс» завершил на третьем месте (94 очка) в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Локомотив» стал первым на «Западе» (98 очков).

На пути к финалу Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал победы в сериях над «Трактором» (4-1), минским «Динамо» (4-0) и «Металлургом» (4:1). «Локомотив» обыграл «Спартак» (4-1), «Салават Юлаев» (4-0) и «Авангард» (4-3).

«Локомотив» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/25. «Ак Барс» в последний раз завоевывал главный трофей в 2018 году.

Первая игра финала плей-офф КХЛ в сезоне 2025/26 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится 11 мая. Начало – в 14:30 мск.