«Ак Барс» проведет четвертый матч финала Кубка Гагарина против «Локомотива»

«Ак Барс» 17 мая проведет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива». Игра вновь пройдет в Казани.

К предстоящей встрече татарстанский клуб подходит после первого домашнего поражения в нынешнем розыгрыше плей-офф. В третьем матче серии ярославская команда одержала победу со счетом 4:1 и вышла вперед в финальном противостоянии – 2:1.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин после матча объяснил, что соперник сумел реализовать свои моменты, тогда как казанцы этого сделать не смогли. По его словам, команде не хватило точности и завершающего броска.

Он отметил, что игрокам нужно было чаще создавать угрозы у ворот соперника, но многое не получилось. Также тренер признал, что команда может винить себя за нереализованные моменты, в том числе за промахи по пустым воротам. Гатиятуллин добавил, что теперь предстоит разобрать ошибки и обратить внимание игроков на необходимость сохранять максимальную концентрацию в подобных эпизодах.

При этом под вопросом остается участие в следующем матче основного голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. В концовке третьей встречи он получил удар клюшкой в область паха.

Тем временем защитник казанской команды Миллер Митчелл повторил рекорд по количеству очков, набранных игроками обороны в одном розыгрыше плей-офф. Сейчас на его счету 21 результативный балл – семь шайб и 14 передач.