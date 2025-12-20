«Ак Барс» проведет четвертое «Зеленое дерби» сезона в Уфе
Сегодня «Ак Барс» проведет вторую встречу выездной серии регулярного чемпионата КХЛ в Уфе против местного «Салавата Юлаева» в рамках «Зеленого дерби». Начало матча – в 14:30 мск.
Последняя очная встреча между соперниками в Казани завершилась победой казанцев со счетом 6:3.
По итогам 38 игр «Ак Барс» идет на втором месте турнирной таблицы КХЛ на «Востоке» с 50 очками. От лидера магнитогорского «Металлурга» татарстанскую команду отделяет 50 очков.
«Салават Юлаев» находится на девятом месте с 33 очками.