«Ак Барс» проиграл в четвертом матче подряд

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил в Нижнекамске местному «Нефтехимику». Это уже четвертное поражение подряд для команды Анвара Гатиятулина.

Нижнекамцы открыли счет уже на третьей минуте встречи. Кирилл Петров из-за ворот отдал пас на Владимира Брюквина, который в касание переправил шайбу между щитков Билялова.

Еще через три минуты хозяева льда удвоили преимущество при розыгрыше большинства. Андрей Белозеров от левого борта отдал пас направо на Луку Профаку, а тот с дальней дистанции точно отправил шайбу в ближний угол ворот – 2:0.

Но к перерыву казанцы отыграли-таки одну шайбу. При навале на ворота «Нефтехимика» Ник Петан сначала сам попытался прорваться к воротам нижнекамцев, а позже прострелил из левого круга, после чего шайба попала в конек Леонтьеву и отскочила в пустую рамку. Филипп Долганов в этот момент уже распластался на льду и помочь не смог.

Во втором периоде «Барсы» сумели сравнять счет. Это Дмитрий Кателевский вошел в зону справа по борту и отдал короткий пас на Замалтдинова. Радэль переправил шайбу в центр зоны на Дыняка, который пружинным броском отправил шайбу в ворота, 2:2.

Но еще до перерыва нижнекамцы вновь вышли вперед, причем сделали это в мендшинстве. Себастьян Ди справа убежал в казанскую зону и выдал пас в центр на Хоружева, который точно бросил в левый угол ворот 3:2.

С таким счетом и завершился поединок.

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 3:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 - Брюквин (Леонтьев, Петров, 03:01)

2:0 - Профака (Белозеров, Барбер, 06:29, 5х4)

2:1 - Петан (Семенов, 17:57)

2:2 - Дыняк (Замалтдинов, Кателевский, 25:05)

3:2 - Хоружев (Ди, 39:41, 4х5)