«Ак Барс» проиграл «Спартаку» на выезде: проблемы с реализацией, дебют Арефьева

«Ак Барс» возвращается домой на втором месте и с четырьмя очками после трехматчевой выездной серии. Последнее поражение от «Спартака», омрачившее весьма неплохой дебют голкипера Максима Арефьева и не решенные проблемы с реализацией у команды Анвара Гатиятулина - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Две победы, одно поражение на выезде – «Ак Барс» может смело записать в актив

В третьей встрече на выезде «Ак Барс» уступил «Спартаку» с минимальным счетом (1:0) в Москве. Прошедшую выездную серию татарстанцы точно могут записать в актив. Прежде всего потому, что вернули себе вторую строчку на «Востоке» благодаря двум первым гостевым победам над «Нефтехимиком» и «Шанхайскими Драконами».

Занести же встречу против «Спартака» к себе в актив может разве что 22-летний голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев, дебютировавший на уровне КХЛ и за «Ак Барс». Отметим, ранее он только попадал в заявку основной команды в качестве запасного игрока. На этот раз «на подстраховке» был Тимур Билялов, а Михаил Бердин вовсе остался в Казани. После матча наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру дебютанта со знаком плюс.

«Первый матч, возможно у него присутствовало волнение, но он сыграл уверенно», - отметил Гатиятулин во время флеш-интервью.

В настоящий момент у казанской команды 40 очков после 31 встречи. Однако до лидера конференции и КХЛ «Металлурга» казанцам еще далеко. На счету «магнитки» 48 очков. До магнитогорской команды далековато пока и лидеру «Запада» - Локомотиву с 43 очками.

К слову, поговаривают, что наставник ярославцев Боб Хартли хочет покинуть команду по собственному желанию. Что-то в последнее время тенденция среди иностранных специалистов «сбегать» из КХЛ по личной инициативе становится популярной. Ранее челябинский «Трактор» покинул Бенуа Гру, мотивируя свое желание усталостью и сильным давлением. Может лига так давит на иностранцев? Не зря же многие авторитетные эксперты в последнее время часто твердят, что в российском хоккее засилье иностранных специалистов и нужно делать ставку больше на отечественного тренера.

Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» по-прежнему проблемы с реализацией

Хотя как тут делать ставку на отечественных игроков, если в «Ак Барсе», к примеру Митчелл Миллер снова по отличился по итогам прошедшего матча, правда не по очкам, но в графе «самых-самых». Защитник преодолел самую большую дистанцию на льду - 5,52 км. А это значит, что игрок успевает и в обороне, и в атаке. Но сегодня результативность «барсов» вновь подвела. Об этом заявил Анвар Гатиятулин в концовке встречи.

Во время флеш-интервью наставник татарстанцев выглядел не в духе. С глубоким сожалением в голосе и во взгляде он произнес фразу о том, что его подопечным «снова не хватило эффективности в завершающей фазе атаки». Таким раздосадованным Гатиятулина увидишь не часто. Как правило, на пресс-конференцию с журналистами он всегда уже заходит в спокойном расположении духа.

Но как тут не быть раздосадованным. Пожалуй, эту фразу о нехватке реализации Анвар Гатиятулин повторяет чаще других на протяжении всего последнего месяца, да и всего сезона. Мол, по рисунку игры и самоотдаче наставника татарстанцев все устраивает, а вот реализация – страдает. Но так ли это на самом деле?

Фото: ak-bars.ru

Арефьев может стать серьезным конкурентом Бердину и сменой Билялову

Однако вернемся к нашему дебютанту – Максиму Арефьеву. Если бы не сегодняшнее поражение, то традиционная тюбетейка в победной раздевалке точно досталась бы ему. В матче со «Спартаком» по его воротам было нанесено 23 броска, из которых он отразил 22 и завершил матч с 95,7% отраженных бросков. Неплохо для дебюта. И на сегодняшний момент Арефьев по этим показателям обошел Билялова и Бердина.

Если сравнивать статистику последнего матча проведенного Бердиным против минского «Динамо», то его процент отраженных бросков составлял 70,0% - критически низкий показатель для вратаря уровня КХЛ. У Билялова в последнем матче с «Драконами» процент по ОБ - 91,3%. Так что Арефьев вполне в перспективе может стать достойной заменой Билялову и, возможно, Максиму стоит давать больше шансов. Тем более что на пресс-конференции с журналистами Анвар Гатиятулин похвалил 22-летнего Арефьева, оценив его сильные стороны.

«Одно из сильных качеств Максима – это устойчивая психика. Он хорошо сыграл, молодец», - сказал Гатиятулин после матча. А это значит, что у Арефьева точно будет шанс еще проявить себя в основном составе «Ак Барса».

В тему об устойчивой психике Арефьева подтверждением служат его слова после дебюта. В раздевалке журналисты задали ему вопрос, как он переживал период, в течение которого его долго не вызывали в основную команду.

«Вполне адекватно. Это спорт, и тут играют лучшие», - ответил 22-летний голкипер.

Фото: ak-bars.ru

Место Фисенко занял Биро, который не смог отличиться в ключевом моменте встречи со «Спартаком»

Матч со «Спартаком» пропустил нападающий Михаил Фисенко. Позднее из слов главного тренера стало известно, что 35-летний форвард отсутствовал по семейным обстоятельствам. Его место в третьем звене занял Брендон Биро, пропустивший перед этим три игры. Последняя встреча, которую провел 27-летний канадец была против минского «Динамо» в Казани.

При всех своих заурядных качествах, на счету Биро 24 игры в этом сезоне в КХЛ за «Ак Барс», 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5». И если Миллер является атакующим защитником, то Биро скорее форвард с функциями защитника и распасовщика. Если его это может утешить.

В одном из ключевых эпизодов в матче против «Спартака» Биро имея приличную скорость и хорошую возможность отличиться не смог справиться с шайбой, находясь в непосредственной близости от пятака соперника. Тот же Артем Галимов в аналогичной ситуации мог бы справиться. Также у Биро периодически возникают проблемы с точностью в передачах. Несмотря на то, что Биро является нападающим довольно среднего уровня, Гатиятулин всячески обходит вопросы о том, что канадец является игроком ротации.

«Он пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее, он много полезного сделал в обороне и атаке. У нас есть обойма, которой идем в сезоне. Принципы определения состава мы уже озвучивали – проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние», - заключил Гатиятулин после матча в Москве.

Матчем со «Спартаком» «Ак Барс» завершил выездную серию. Впереди снова непростые домашние матчи со СКА, «Драконами» и «Трактором». Ближайшую встречу татарстанцы проведут в Казани на стадионе «Татнефть Арена» 28 ноября. Начало матча – 19:30 мск.