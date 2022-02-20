«Ак Барс» проиграл «Сибири» в контрольном матче

Казанский «Ак Барс» на своем льду сегодня проиграл контрольный матч новосибирской «Сибири» со счетом 2:3, забив только в большинстве.

Товарищеские матчи не могут заменить официальные, но в отсутствие официальных соревнований такая практика тоже полезна. Казанцы очень неудачно начали сегодняшний спарринг, пропустив уже через 17 секунд после начала игры. В середине периода усилиями Николая Коваленко хозяева реализовали большинство, 1:1. Но и «Сибирь» на последней минуте периода забила в большинстве, 1:2. В середине второй трети матча сибиряки вторично реализовали численное преимущество, 1:3. Сократить отрыв казанцы сумели в конце периода, опять же в большинстве, 2:3.

В заключительном периоде хозяева очень старались, сняв вратаря в концовке, но так и не сумели уйти от поражения. В четверг и пятницу, 24 и 25 февраля, на своем льду «Ак Барс» проведет последние контрольные матчи перед плей-офф, сыграв с нижнекамским «Нефтехимиком». А 2 марта первый раунд Кубка Гагарина стартует матчем «Ак Барс» — «Авангард».

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили: Коваленко (12), Фер (39) — Пьянов (1), Лайпон (20), Чесалин (28).

«Ак Барс»: Бобков; Журавлев — Юдин, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Рукавишников — Хенкель, Тарасов — Бурмистров — Петров; Адамчук — Лямкин, Дыняк — Фер — Панюков; Лукоянов — Сафонов — Глухов; Квартальнов.