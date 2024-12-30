«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Северстали» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы сегодня провели заключительную встречу в 2024 году.

В первом периоде казанцы вышли вперед на девятой минуте. Никита Лямкин классной передачей верхом вывел Дмитрия Кателевского один на один с вратарем череповчан. Нападающий уверенно переиграл Самойлова, бросив в верхний угол – 1:0.

Сравнять «Северстали» удалось в середине второго периода. Неразбериха на пятаке послужила причиной тому, что Абросимов занес шайбу в ближнйи угол – 1:1.

В третьем периоде «Ак Барс» сумел забросить вторую шайбу усилиями Дмитрия Яшкина, который уверенно разобрался с голкипером «Северстали» – 2:1.

Восстановили паритет во встрече череповчане на 47-й минуте с помощью численного преимущества. В формате 5х4 Аймурзин мощным броском прошил Мифтахова – 2:2.

Победную шайбу за 17 секунд до конца встречи забросил вновь Аймурзин.