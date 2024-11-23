«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы уступили череповчанам со счетом 5:7.

В составе команды Анвара Гатиятулина заброшенными шайбами отличились Ник Петан, Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин.

У «Северстали» голами отметились Кирилл Пилипенко (дубль), Никита Коростелев (дубль), Адам Лишка, Всеволод Никитин и Степанов Егор.

Следующий матч казанцы проведут на выезде против ЦСКА 25 ноября. Начало матча – в 19:30 по мск.

На данный момент «Ак Барс» продолжает занимать четвертое место в Восточной конференции.