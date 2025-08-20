news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 августа 2025 09:00

«Ак Барс» проиграл резервом «Ладе»: а есть ли у Казани достойный молодняк?

«Ак Барс» провел третий товарищеский матч на летних предсезонных сборах

Читайте нас в
Телеграм

Казанцы в Тольятти встречались с местной «Ладой». В основное время матч завершился вничью (1:1), а вот по буллитам победили подопечные Бориса Миронова. Как проявил себя резерв «Ак Бапса» в игре с «Ладой» - в материале «ТИ-Спорта».

«Ак Барс» проиграл резервом «Ладе»: а есть ли у Казани достойный молодняк?
Фото: ak-bars.ru

Анвар Гатиятулин обкатал молодежь в матче с «Ладой»

В прошлом сезоне Анвар Гатиятулин дал шанс достаточному количеству молодых игроков системы «Ак Барса» побороться за место в основной составе главной команды. К играм минувшего регулярного чемпионата регулярно привлекались Радэль Замалтдинов, Денис Комков, Степан Терехов, Артур Бровкин. В начале сезона 2024/25 время от времени в составе казанцев появлялся и Тимофей Жулин. Но никто из них открытием лиги не стал.

Этим летом главный тренер «Ак Барса» не стал изменять себе и провел один товарищеский матч на летних предсезонных сборах полным резервом, дабы проверить молодежь. В прошлом году таковой игрой на турнире Пучкова была встреча против сборной России.

22 августа казанцам предстоит встретиться с московским «Динамо» на выезде. В столицу «Ак Барс» поедет основным составом. А вот вчера против «Лады» тренерский штаб «барсов» сформировал четыре звена из местных талантов академии. Исключением были лишь легионеры, которым необходимо еще набирать форму к сезону в связи с поздним приездом в Казань (Миллер, Калинюк, Биро). Также на правах, так скажем, дядьки в Тольятти поехал Альберт Яруллин. В остальном, все лидеры «Ак Барса» остались в Казани: Яшкин, Семенов, Барабанов, Лямкин и другие.

Фото: ak-bars.ru

Жулин и Самигуллин организовали единственный гол «Ак Барса» в основное время

От экспериментального состава «Ак Барса» вряд ли стоило ожидать обилия голов. Казанская молодежь в первой половине матча притиралась друг к другу и привыкала к игре в новых сочетаниях. А когда адаптировалась, все равно действовала на льду опасливо и осторожно. Перед тренерским штабом ведь тоже не хочется ударить в грязь лицом.

В основное время «Ак Барс» организовал всего один гол. Рашит Самигуллин выкатил один на один Тимофея Жулина, который в ближнем бою переиграл голкипера «Лады» Александра Трушкова.

Самигуллин хорошо известен поклонникам «Ирбиса». В прошлом сезоне защитник в 45 матчах МХЛ набрал 27 (6+21) очков. Немало важно, что от «Ирбиса» вместе с Маликом Саберзяновым и Геннадием Наумовым 20-летний хоккеист в феврале этого года ездил в Новосибирск на Кубок Вызова. Самигуллин отлично проявил себя на уровне МХЛ и вполне допустимо, что Анвар Гатиятулин в предстоящем сезоне КХЛ будет аккуратно подпускать юного защитника к играм за первую команду.

Тимофей Жулин – лицо, которое определенное количество болельщиков «Ак Барса» может легко вспомнить по минувшему регулярному чемпионату КХЛ. Прошлогодней осенью нападающий неоднократно привлекался к матчам за «Ак Барс». Всего встреч за главную команду у Жулина девять, за этот период он очков не набрал. Во второй половине регулярного чемпионата 2024-2025 Анвар Гатиятулин форварду игровой практики не давал. Жулин стабильно выступал в первых звеньях «Барса» в ВХЛ и был одним из любимцев Александра Степанова. Потенциал для роста у Жулина приличный, только вот вопрос – не ограничен ли он уровнем ВХЛ?

«Я говорил ранее, что мы дадим возможность сыграть тем молодым ребятам из системы, которые работают с нами на предсезонных сборах. Тимофей в прошлом сезоне провёл несколько матчей за «Ак Барс», мы знаем его сильные стороны. Общался с ним после сезона, объяснил, над какими моментами следует поработать. Сейчас он неплохо играет с шайбой, но есть моменты при игре без шайбы, в которых нужно прибавлять», – сказал после матча с «Ладой» Анвар Гатиятулин.

Фото: ak-bars.ru

Галеев, Бардин – у «Ак Барса» есть подпитка из молодых талантов

Значительная доля молодых хоккеистов, которая вчера играла против «Лады», получила свой шанс именно благодаря достойному выступлению в последнем сезоне на уровне МХЛ за «Ирбис». Казанская команда пусть и вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Харламова от «Кузнецких медведей». Тем не менее, по регулярному чемпионату 5-6 человек из «Ирбиса» смотрелись на дистанции недурно.

Это и Ильдан Галеев, набравший в 49 матчах 37 (17+20) очков с показателем полезности «плюс» 31. Не плох был и Игорь Бардин, заработавший в 33 встречах 25 (10+15) очков. Все они вчера получили от Анвара Гатиятулина шанс показать свои лучшие стороны.

Да, им еще предстоит много работать, чтобы получить место в составе любой команды КХЛ. Впрочем, примеры того же Радэля Замалтдинова или Степана Терехова показывают, что ничего невозможного нет. Анвар Гатиятулин прошел полную вертикаль в Челябинске (ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ), работал в командах практически на каждом уровне российского хоккея. Поэтому тонкости работы с молодыми игроками ему хорошо известны.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025