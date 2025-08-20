«Ак Барс» проиграл резервом «Ладе»: а есть ли у Казани достойный молодняк?

Казанцы в Тольятти встречались с местной «Ладой». В основное время матч завершился вничью (1:1), а вот по буллитам победили подопечные Бориса Миронова. Как проявил себя резерв «Ак Бапса» в игре с «Ладой» - в материале «ТИ-Спорта».





Анвар Гатиятулин обкатал молодежь в матче с «Ладой»

В прошлом сезоне Анвар Гатиятулин дал шанс достаточному количеству молодых игроков системы «Ак Барса» побороться за место в основной составе главной команды. К играм минувшего регулярного чемпионата регулярно привлекались Радэль Замалтдинов, Денис Комков, Степан Терехов, Артур Бровкин. В начале сезона 2024/25 время от времени в составе казанцев появлялся и Тимофей Жулин. Но никто из них открытием лиги не стал.

Этим летом главный тренер «Ак Барса» не стал изменять себе и провел один товарищеский матч на летних предсезонных сборах полным резервом, дабы проверить молодежь. В прошлом году таковой игрой на турнире Пучкова была встреча против сборной России.

22 августа казанцам предстоит встретиться с московским «Динамо» на выезде. В столицу «Ак Барс» поедет основным составом. А вот вчера против «Лады» тренерский штаб «барсов» сформировал четыре звена из местных талантов академии. Исключением были лишь легионеры, которым необходимо еще набирать форму к сезону в связи с поздним приездом в Казань (Миллер, Калинюк, Биро). Также на правах, так скажем, дядьки в Тольятти поехал Альберт Яруллин. В остальном, все лидеры «Ак Барса» остались в Казани: Яшкин, Семенов, Барабанов, Лямкин и другие.

Жулин и Самигуллин организовали единственный гол «Ак Барса» в основное время

От экспериментального состава «Ак Барса» вряд ли стоило ожидать обилия голов. Казанская молодежь в первой половине матча притиралась друг к другу и привыкала к игре в новых сочетаниях. А когда адаптировалась, все равно действовала на льду опасливо и осторожно. Перед тренерским штабом ведь тоже не хочется ударить в грязь лицом.

В основное время «Ак Барс» организовал всего один гол. Рашит Самигуллин выкатил один на один Тимофея Жулина, который в ближнем бою переиграл голкипера «Лады» Александра Трушкова.

Самигуллин хорошо известен поклонникам «Ирбиса». В прошлом сезоне защитник в 45 матчах МХЛ набрал 27 (6+21) очков. Немало важно, что от «Ирбиса» вместе с Маликом Саберзяновым и Геннадием Наумовым 20-летний хоккеист в феврале этого года ездил в Новосибирск на Кубок Вызова. Самигуллин отлично проявил себя на уровне МХЛ и вполне допустимо, что Анвар Гатиятулин в предстоящем сезоне КХЛ будет аккуратно подпускать юного защитника к играм за первую команду.

Тимофей Жулин – лицо, которое определенное количество болельщиков «Ак Барса» может легко вспомнить по минувшему регулярному чемпионату КХЛ. Прошлогодней осенью нападающий неоднократно привлекался к матчам за «Ак Барс». Всего встреч за главную команду у Жулина девять, за этот период он очков не набрал. Во второй половине регулярного чемпионата 2024-2025 Анвар Гатиятулин форварду игровой практики не давал. Жулин стабильно выступал в первых звеньях «Барса» в ВХЛ и был одним из любимцев Александра Степанова. Потенциал для роста у Жулина приличный, только вот вопрос – не ограничен ли он уровнем ВХЛ?

«Я говорил ранее, что мы дадим возможность сыграть тем молодым ребятам из системы, которые работают с нами на предсезонных сборах. Тимофей в прошлом сезоне провёл несколько матчей за «Ак Барс», мы знаем его сильные стороны. Общался с ним после сезона, объяснил, над какими моментами следует поработать. Сейчас он неплохо играет с шайбой, но есть моменты при игре без шайбы, в которых нужно прибавлять», – сказал после матча с «Ладой» Анвар Гатиятулин.

Галеев, Бардин – у «Ак Барса» есть подпитка из молодых талантов

Значительная доля молодых хоккеистов, которая вчера играла против «Лады», получила свой шанс именно благодаря достойному выступлению в последнем сезоне на уровне МХЛ за «Ирбис». Казанская команда пусть и вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Харламова от «Кузнецких медведей». Тем не менее, по регулярному чемпионату 5-6 человек из «Ирбиса» смотрелись на дистанции недурно.

Это и Ильдан Галеев, набравший в 49 матчах 37 (17+20) очков с показателем полезности «плюс» 31. Не плох был и Игорь Бардин, заработавший в 33 встречах 25 (10+15) очков. Все они вчера получили от Анвара Гатиятулина шанс показать свои лучшие стороны.

Да, им еще предстоит много работать, чтобы получить место в составе любой команды КХЛ. Впрочем, примеры того же Радэля Замалтдинова или Степана Терехова показывают, что ничего невозможного нет. Анвар Гатиятулин прошел полную вертикаль в Челябинске (ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ), работал в командах практически на каждом уровне российского хоккея. Поэтому тонкости работы с молодыми игроками ему хорошо известны.