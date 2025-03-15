«Ак Барс» проиграл подмосковному «Витязю» в овертайме

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл подмосковному «Витязю» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата.

Первый период прошел без заброшенных шайб.

В начале второго казанцы умудрились получить два удаления кряду. Сначала Марченко сел за удар соперника клюшкой, а когда ему оставалось 10 секунд до выхода «Барсы» нарушили численный состав.

Этим и воспользовались гости. Матвей Заседа с правого круга вбрасывания стрельнул точно в дальний угол, а Тимур Билялов, прикрытый Ежовым, не успел среагировать, 0:1.

Отыграться казанцам удалось лишь на 52 минуте игры, воспользовавшись ошибкой гостей в своей зоне. Дмитрий Яшкин отправил шайбу на пятак, Ник Петан оставил Кириллу Семенову, который расстрелял цель с близкого расстояния – 1:1. С таким счетом и завергилось основное время матча.

А в овертайме «Витязь» быстро оформил свою победу. Андрей Кареев выручил после опасного броска Никиты Лямкина и добивания Яшкина, после чего гости организовали контратаку. Дерек Барак укатился на рандеву с Биляловым и низом закатил шайбу в сетку – 1:2.

«Ак Барс» – «Витязь» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1 ОТ)

0:1 Заседа (Воробьёв, Бусыгин, 30:36, 5х4)

1:1 Семёнов (Петан, 51:22)

1:2 Барак (Макеев, 60:43)