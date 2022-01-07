«Ак Барс» проиграл на выезде аутсайдеру Востока КХЛ «Адмиралу»

Казанский «Ак Барс» проиграл во Владивостоке местному «Адмиралу» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победная серия команды Квартальнова до этой встречи составляла четыре матча. По сравнению с прошлой игрой, встречу пропустил канадский форвард «Ак Барса» Джордан Уил.

В первом периоде счет смогли открыть хоккеисты «Адмирала». Шулак замкнул с пятачка быструю контратаку хозяев, которые в эти минуты играли в меньшинстве. Впрочем, казанцы уже через минуту счет сравняли, действуя в большинстве. Линдхольм удачно сыграл на добивании — 1:1.

Еще в первом периоде «Ак Барс» усилиями Сафонова вышел вперед. Но во втором периоде «Адмирал» смог переломить ход матча. Два несложных броска со средней дистанции пропустил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. У хозяев в этих эпизодах отличились Шэн и Шевченко — 3:2.

На пятой минуте заключительного периода «Адмирал» забросил четвертую шайбу в ворота «Ак Барса». Хозяевам удалась быстрая атака «3 в 1», которую точным броском завершил Саюстов — 4:2. В середине заключительной трети матча в ворота казанцев был назначен буллит, однако Билялов сумел отразить штрафной бросок. Игра так и завершилась победой «Адмирала».

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 11 января в Санкт-Петербурге против питерского СКА. Начало игры в 19:30.

«Адмирал» – «Ак Барс» – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

1:0 Шулак (Гареев, 09:29, 4х5)

1:1 Линдхольм (Панюков, Кагарлицкий, 10:46, 5х4)

1:2 Сафонов (Тарасов, Кэмпфер, 17:25)

2:2 Шэн (Хамидуллин, 22:38)

3:2 Шевченко (Метальников, 35:36)

4:2 Саюстов (Кестнер, 44:22)