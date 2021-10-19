Казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» со счетом 4:5

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» дома проиграл столичному «Динамо» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в две шайбы. После первого периода счет был 3:1.

После нервной победы позавчера в овертайме над «Амуром» (3:2) сегодня казанцы принимали одного из лидеров Западной конференции московское «Динамо». По такому случаю тренерский штаб «Ак Барса» сделал минимум изменений в стартовом составе, вернув туда нападающего Артёма Галимова и защитника Романа Рукавишникова. Напротив, пропустил игру защитник Марк Янчевский и форвард Адель Булатов.

В первом периоде «Динамо» атаковало чаще и настойчивее, но быстро пропустило. Быстрая контратака хозяев, разящий бросок Никиты Дыняка в ближнюю девятку, 1:0. Прошло 50 секунд, и на табло загорелось уже 2:0. Теперь Кирилл Петров нанес неотразимый кистевой бросок. И немедленно следует замена вратаря у гостей — на лед вышел опытнейший Александр Еременко, бывший чемпионом России в составе «Ак Барса». Жаль, что после рикошета шайба разбила лицо одной из зрительниц на трибуне «Татнефть Арены», но ей быстро была оказана медицинская помощь, ранку заклеили пластырем.

В середине периода гости одну шайбу отквитали, Андрей Сергеев забил из-за ворот, «по-бобровски». Но всего через 37 секунд Дмитрий Воронков поразил еще одну «девятку» динамовских ворот, 3:1. Веселая игра, четыре гола за семь минут. И аккуратная — ни одного удаления за 20 минут.

Фото: © Салават Камалетдинов /ИА «Татар-информ»

Во втором периоде москвичи снова сразу же пошли вперед. И через три минуты сократили разрыв в счете до минимума, когда Иван Муранов пробил насквозь Тимура Билялова. Еще через 46 секунд счет стал равным — Артем Галимов выложил шайбу на клюшку лучшему бомбардиру гостей Вадиму Шипачеву, и тот воспользовался таким шикарным подарком от казанского коллеги, 3:3. В середине периода на 4 минуты казанцы оказались в большинстве, но разбазарили столь большое преимущество. Игра заметно ожесточилась. «Динамо» же в ходе быстрой контратаки впервые в матче вышло вперед, 3:4, Андрей Миронов с пятачка не промахнулся. И лишь в большинстве хозяева сумели восстановить равновесие в счете — Кирилл Панюков пробил в касание с пятачка, 4:4. «Динамо» за явным преимуществом выиграло период.

В третьем периоде накал борьбы не снизился. «Динамо» трижды подряд играло в большинстве, но хозяева героически отбились. Впрочем и казанцы свое большинство не использовали. Овертайм. В дополнительной пятиминутке гости забили и выиграли, 4:5.

«Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Дыняк (4), Петров (5), Воронков (11), Панюков (37) — Сергеев (10), Муранов (24), Шипачев (25), Миронов (36), Рашевский (62). Штраф: 8-12.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Коваленко; Юдин – Журавлев, Уил – Воронков – Петров; Лямкин – Адамчук, Сафонов – Тарасов – Панюков; Рукавишников, Лукоянов – Глухов – Дыняк; Квартальнов.

После 21 игры в активе казанцев стало 28 очков, четвертое место. В следующем туре 22 октября «Ак Барс» примет дома омский «Авангард».