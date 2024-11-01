«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в серии буллитов

«Ак Барс» в стенах «Татнефть-Арены» уступил «Локомотиву» в серии буллитов в матче чемпионата КХЛ (2:3). Казанцы прервали свою серию побед из трех игр.

В первом периоде ярославцы вышли вперед на 12-й минуте встречи. Мартин Гернат отлично подправил шайбу мимо Амира Мифтахова после классного прострела Елесина – 1:0.

Сравнять счет «Ак Барс» сумел на 16-й минуте. Кирилл Семенов своей изящной передачей нашел на пятаке Алексанра Барабанова, который мастерски переиграл в ближнем бою Даниила Исаева – 1:1.

Вторую шайбу в матче ярославцы забили в начале третьего периода. Артур Каюмов на 41-й минуте получил передачу с правого борта от Березкина и отправил шайбу в ворота Амира Мифтахова – 1:2.

Восстановил паритет в игре «Ак Барс» вновь на 52-й минуте. Александр Барабанов удачно среагировал клюшкой после наброса Никиты Лямкина – 2:2.

В основное время и в овертайме команды не выявили победителя. А вот в серии буллитов сильнее оказался «Локомотив». Победную шайбу забросил Артур Каюмов.

Отметим, что в третьем периоде была отменена одна заброшенная шайба «Ак Барса». На 50-й минуте Дмитрий Яшкин сыграл высокоподнятой клюшкой во время своего броска по воротам Исаева.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Барыса» 5 ноября.