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На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2025 19:14

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в последнем матче на екатеринбургском КРК «Уралец»

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в последнем матче на екатеринбургском КРК «Уралец»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил с минимальным отрывом в счете «Автомобилисту» в последнем матче на льду КРК «Уралец» в КХЛ. Дальше «автомобилисты» переедут на новую УГМК-Арену».

Первый период прошел очень динамично, практически без остановок. Преимущество одной команды периодически переходило к другой. Однако первыми отличились хозяева льда. Ник Эберт подхватил шайбу у правого борта и от синей линии решил совершить наброс. Однако шайба плавно пролетела над всеми, и приземлилась в угол ворот Тимура Билялова.

В середине второго периода «Ак Барсу» удалось отыграться.

Никита Дыняк на скорости закатился в чужую зону, отдал на Радэля Замалтдинова, получил шайбу обратно и закатился за ворота, оттянув на себя двух игроков. Замалтдинов остался на свободном льду, после чего Никита выдал молодому форварду под свободный бросок, чем он воспользовался и вколотил точно под перекладину – 1:1.

Однако, «Автомобилист» очень быстро вновь вышел вперед. Через три минуты игрового времени Александр Шаров отличным пасом отправил на ворота соперника Брукса Мэйсека, который кистевым броском под перекладину не оставил ни единого шанса Тимуру Билялову, 2:1.

В третьем периоде команды больше не забивали, так что матч завершился победой «Автомобилиста» с футбольным счетом.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0 )

1:0 – Эберт (Алексеев, Романцев, 18:06)

1:1 – Замалтдинов (Дыняк, 28:48)

2:1 – Мэйсек (Шаров, Диц, 32:49)

#ХК Ак барс #хк автомобилист #кхл
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