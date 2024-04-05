«Ак Барс» продолжает разгружаться. Почему в Казани запоздали с расставанием с Петровым

Репутация «проклятого» хоккеиста, с которым даже команды с самыми топовыми составами не могут взять Кубок Гагарина закрепилась за Кириллом Петровым еще со времен его пребывания в ЦСКА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так и остался «проклятым» хоккеистом без трофеев

Репутация «проклятого» хоккеиста, который даже в командах с самыми топовыми составами не может взять Кубок Гагарина, закрепилась за Кириллом Петровым еще со времен его пребывания в ЦСКА.

Как только форвард покинул армейцев, а позже и омский «Авангард», у этих клубов тут же начинались лучшие времена. «Авангард» взял свой первый кубок через год после ухода нападающего. У московских армейцев «чемпионское окно» началось также на следующий год после того, как Петров перебрался в Балашиху, где тогда еще базировался «Авангард».

С возвращением в «Ак Барс» в «ковидный» сезон 2019/2020 команда Дмитрия Квартальнова сначала не смогла завершить розыгрыш плей-офф из-за досрочного завершения плей-офф во время разгорающейся пандемии. В следующем сезоне казанцы добрались до финала Восточной конференции, где в огненной семиматчевой серии с «Авангардом» оказались слабее на один шаг – все решила шайба в овертайме последней, седьмой игры.

Дальше – увольнение Квартальнова после вылета из первого раунда от того же «Авангарда». Проигранный финал ЦСКА уже после возвращения Зинэтулы Билялетдинова, сменившего Олега Знарка. Ну и очередной вылет из первого раунда в нынешнем сезоне.

Судя по всему, почти 34-летний нападающий так и закончит карьеру без главного трофея КХЛ Фото: ak-bars.ru

Можно, конечно, вспомнить, что форвард числился в «Ак Барсе» в двух чемпионских сезонах на заре КХЛ в 2008/09 и 2009/10 годах, но участия в играх плей-офф он практически не принимал.

Судя по всему, почти 34-летний нападающий так и закончит карьеру без главного трофея КХЛ. Вряд ли при нынешних кондициях и результатах последних сезонов Петрову светит контракт в топ-команде. Из самых вероятных вариантов называется хабаровский «Амур».

Пожалуй, это лучший вариант для завершения карьеры форварда. У «Амура» в последние сезоны водятся деньги. Команда не жалеет предлагать «жирные» контракты, например, своим легионерам, которые вполне сопоставимы с зарплатами у грандов КХЛ. А скандальный Александр Хохлачев получил там контракт на два сезона по 75 миллионов. Все-таки за фактор Дальнего Востока «Амуру» приходится доплачивать. Так что с контрактом Петрова в «Амуре» не обидят.

В Хабаровске периодически заявляют о больших целях и даже ставят конкретные даты – 2027 год, в который, по задумке губернатора края Михаила Дегтярева, местная команда должна взять первый Кубок Гагарина. Главное – к этому моменту успеть расстаться с «заколдованным» хоккеистом, иначе планы придется пересмотреть.

Результативность казанского воспитанника падает из года в год, что легко подтверждается голой статистикой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Петров проседал в результативности с каждым сезоном

Результативность казанского воспитанника падает из года в год, что подтверждается голой статистикой. Еще в прошлом, сравнительно удачном сезоне для «Ак Барса» на счету Кирилла Петрова было 19 (12+7) очков в 60 играх регулярного чемпионата (еще годом ранее он набирал столько же в 43 матчах регулярки). Во время розыгрыша Кубка Гагарина он собрал 7 (3+4) баллов в 22 матчах.

А в гладком чемпионате уже нынешнего сезона у него всего 15 (3+12) очков. В розыгрыше плей-офф за три матча Петров заработал 2 ассистентских очка. Форвард так и не сумел воспользоваться шансом, который открылся после того, как Александр Радулов получил дисквалификацию во втором матче серии с «Автомобилистом». Зинэтула Билялетдинов дал неплохое игровое время ему и Евгению Свечникову, но оба не стали ни спасителями команды, да и вообще не показали игру уровня плей-офф.

Основная претензия к хоккеисту среди болельщиков заключается в его манере игры. Форвард очень редко обостряет, совсем не нацелен на ворота, а предпочитает возню у бортов. При таком стиле сложно ожидать, что хоккеист будет прогрессировать или хотя бы держать свой уровень пятилетней давности. Хоккеист будто уже опустил руки и понимает, что его карьера идет к закату. Отсюда нет особого старания и попыток сделать себя лучше. Он смирился с ролью игрока «на подхвате».

Основная претензия к хоккеисту среди болельщиков заключается в его манере игры. Форвард очень редко обостряет, совсем не нацелен на ворота Фото: ak-bars.ru

«Ак Барсу» в будущем сезоне нужна свежая кровь. Хоккеисты инициативные, способные создавать, обострять и, что еще важнее, подержать шайбу «на крюке», когда нужно дать смениться или выждать удобный момент для передачи на пятак. Именно этого качества не хватало большинству хоккеистов команды образца 2023/24.

Сложный характер и отравляющая атмосфера

Еще одна причина, почему с хоккеистом пора бы расстаться, – его сложный характер. Зинэтула Хайдярович уже расставался с Кириллом в сезоне 2014/2015 во время своего предыдущего захода в «Ак Барс». Причиной в том числе была строптивость хоккеиста и далеко не компанейский характер форварда. Тогда «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина, в котором развалился и не смог оказать достойного сопротивления питерскому СКА.

Зинэтула Хайдярович уже расставался с Кириллом в сезоне 2014/2015 во время своего предыдущего захода в «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

Не слишком тактичен 33-летний нападающий и за пределами льда. Не единожды были случаи, когда хоккеист позволял себе хамство с журналистами и персоналом из медиаотдела казанского клуба. Эти случаи подтверждают, что такой игрок не для здорового коллектива, в котором должны строиться доверительные и пресловутые «братские» командные отношения.

«ТИ-Спорт» уже не раз подчеркивал, что одной из главных причин нынешнего провала «Ак Барса» стала ужасная атмосфера в раздевалке. Лидеры были обособлены, претензии друг к другу росли, а высказывали их только Артем Лукоянов и Александр Радулов. А последнего, в свою очередь, самого не слишком терпели остальные одноклубники. Привычный дух единения, какой был при Билле в том же 2018 году, отсутствовал напрочь. Кирилла Петрова тоже сложно назвать «клеем», который может связать разобщенную команду.