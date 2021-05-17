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Ру Тат
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17 мая 2021  15:10
Сергей Гаврилов

«Ак Барс» продлил соглашение с форвардом

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Казанский «Ак Барс» подписал новое соглашение с форвардом Романом Любимовым. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года, информирует пресс-служба команды.

Любимов пополнил состав «барсов» в декабре 2020-го, перейдя из московского «Спартака». Роман отыграл за «Ак Барс» 9 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 8 минут 56 секунд.

Всего в КХЛ нападающий провел 442 игры и оформил 99 (48+51) очков. Помимо казанского клуба, Роман играл в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге» и «Спартаке».

хк ак барс
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