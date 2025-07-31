news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 31 июля 2025 14:11

«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Евсеевым и отдал в аренду в «Амур»

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Евсеевым и отдал в аренду в «Амур»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с защитником Никитой Евсеевым еще на 2 сезона. Однако ближайший сезон 21-летний хоккеист проведет в хабаровском «Амуре» на правах аренды. Об этом «Ак Барс» сообщил в своих социальных сетях.

В сезоне 2024/2025 он принял участие в 38 матчах, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при показателе полезности «2».

Защитник дебютировал за «Ак Барс» в сезоне 2022/2023 под руководством Олега Знарка, а позже под руководством Зинэтулы Билялетдинова стал серебряным призером Кубка Гагарина.

#ХК Ак барс #ХК Амур
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

31 июля 2025
Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

31 июля 2025