«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Евсеевым и отдал в аренду в «Амур»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с защитником Никитой Евсеевым еще на 2 сезона. Однако ближайший сезон 21-летний хоккеист проведет в хабаровском «Амуре» на правах аренды. Об этом «Ак Барс» сообщил в своих социальных сетях.

В сезоне 2024/2025 он принял участие в 38 матчах, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при показателе полезности «2».

Защитник дебютировал за «Ак Барс» в сезоне 2022/2023 под руководством Олега Знарка, а позже под руководством Зинэтулы Билялетдинова стал серебряным призером Кубка Гагарина.